Нацпроекты

Детсад и школу на 940 мест построят в ингушском селе Троицкое в 2021 году

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Региональные власти намерены до конца года построить школу и детский сад в одном из сел Сунженского района республики в рамках нацпроекта, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе администрации муниципалитета.

«В 2021 году в рамках реализации нацпроекта «Демография» в сельском поселении Троицкое планируется построить два соцобъекта: общеобразовательную школу на 720 посадочных мест и детский сад на 220 малышей», — рассказали изданию в местной администрации.

Как отметил представитель районной администрации, в этом селе с численностью населения около 25 тыс. человек функционируют четыре школы. Строительство нового здания общеобразовательного учреждения позволит снизить нагрузку на другие школы. Кроме того, ввод объекта поспособствует недопущению перехода учреждений образования на трехсменный режим обучения.

По его информации, темпы реализации проекта соответствуют установленным срокам.
Новые объекты строители планируют возвести до конца года.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», в 2021 году регион участвует в реализации 43 региональных проектов. Общий объем средств, направленных на реализацию указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», — 11,9 млрд рублей, из федерального бюджет предусмотрено 11,7 млрд рублей, республиканского— 200 млн рублей. Объем средств на 2021 год увеличился на 1 млрд 620 млн рублей путем доведения лимита из федерального бюджета 22 июля текущего года.

До конца этого года запланировано более 80 мероприятий. По нацпроекту «Демография», в республике строится девять детских садов на 1 тыс. 980 мест, будет проведено оснащение учреждений для подготовки спортивного резерва сборных команд РФ, строительство спортивной площадки и многофункциональной площадки (ФОКОТ).

Ключевые цели проекта «Демография» — повышение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, суммарного коэффициента рождаемости, увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

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