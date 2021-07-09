Прокуратура

Детсад «Сказка» в Ингушетии закрыли на время устранения грубых нарушений

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Малгобекский городской суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры о приостановлении работы детского сада в Малгобеке из-за отсутствия безопасных условий обучения, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства.

«В ходе прокурорской проверки по обращению родителей в детсаду «Сказка» установлены многочисленные нарушения закона о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства», — сказал представитель республиканской прокуратуры.

По данным собеседника издания, есть угроза обрушения отдельных элементов здания и возникновения пожара в дошкольном учреждении.

Допущенные нарушения свидетельствуют об отсутствии безопасных условий при нахождении и обучении в здании.

По иску прокуратуры суд вынес постановление о приостановлении эксплуатации детсада до полной ликвидации просчетов.

Как сообщала пресс-служба Минобрнауки региона, по результатам оценки технического состояния здания установлено, что оно является пригодным к восстановлению.

Министерством строительства и ЖКХ проводится процедура по оценке стоимости ремонтно-восстановительных работ. Правительство республики планирует выделить необходимые денежные средства на устранение выявленных нарушений. Дети распределены по другим детсадам города.

Ранее Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов по итогам инспекции выявил недоработки подрядчика при строительстве детсада в Малгобеке, покрывшегося трещинами за неполные девять лет эксплуатации.

Он заявил, что беглая визуальная оценка здания свидетельствует о его аварийности. Опасающийся за безопасность своих детей родительский комитет организации закономерно обратился в надзорные органы с просьбой провести соответствующие проверки.

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