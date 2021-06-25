Детсад «Сказка» в ингушском городе воинской славы будет восстановлен после проведения ремонтных работ
Седьмой детский сад города Малгобека «Сказка» вновь откроет свои двери перед маленькими воспитанниками после проведения ремонтных работ.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, по результатам оценки технического состояния здания установлено, что оно является пригодным к восстановлению.
В настоящее время Министерством строительства и ЖКХ Ингушетии проводится процедура по оценке стоимости ремонтно-восстановительных работ.
Правительство республики планирует выделить необходимые денежные средства на устранение выявленных нарушений.
Воспитанники детского учреждения «Сказка» распределены по другим детсадам Малгобека.
Напомним, детсад введен в эксплуатацию в 2012 году.