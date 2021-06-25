Детсад «Сказка» в ингушском городе воинской славы будет восстановлен после проведения ремонтных работ

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, по результатам оценки технического состояния здания установлено, что оно является пригодным к восстановлению.

В настоящее время Министерством строительства и ЖКХ Ингушетии проводится процедура по оценке стоимости ремонтно-восстановительных работ.

Правительство республики планирует выделить необходимые денежные средства на устранение выявленных нарушений.

Воспитанники детского учреждения «Сказка» распределены по другим детсадам Малгобека.

Напомним, детсад введен в эксплуатацию в 2012 году.