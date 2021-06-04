Детсады Сунженского района Ингушетии нарушили федеральный закон об образовании

«На интернет-сайтах указанных учреждений отсутствовали сведения о численности обучающихся, о языках образования, о лицензии на осуществление образовательной деятельности, о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, а также копий уставов образовательной организации, плана финансово-хозяйственной деятельности, локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора, документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках данной проверки, в деятельности ГБДОУ «Детский сад № 8 «Березка» г. Сунжа», ГБДОУ «Детский сад № 7 «Радуга детства» г. Сунжа» и ГБДОУ «Мир чудес № 2 с. п. Нестеровское» выявлены нарушения требований Федерального закона «Об образовании в России».

По итогам проверки прокуратурой района в адрес заведующих указанных дошкольных учреждений внесены представления об устранении выявленных нарушений закона, которые находятся на рассмотрении.