Детские ансамбли «Сийг» и «Таргим» стали образцовыми коллективами Ингушетии

Аттестационная комиссия под председательством заместителя культуры Айны Ильясовой приняла это решение накануне. До этого комиссия посетила несколько хореографических ансамблей, просмотрела их программы и провела проверку на наличие соответствия требованиям, которые предъявляются коллективам для присвоения данного звания.

Напомним, детский хореографический ансамбль «Таргим» под руководством Адама Бекова функционирует в городском Доме культуры Карабулака. Юные танцоры ансамбля «Сийг» школы-студии «Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия» занимаются в Доме культуры сельского поселения Троицкое под руководством Магомеда Имагожева.