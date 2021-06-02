Каникулы

Детские лагеря Ингушетии готовятся к приему первой смены

0

Вице-премьер Ингушетии Олег Фурсов в ходе выездного совещания в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в сельском поселении Троицкое (лагерь имени Комарова) обсудил организационные вопросы проведения летнего отдыха детей и подростков.

Начало летней оздоровительной кампании 2021 года запланировано на 15 июня, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

«В кампании принимают участие 4 республиканских стационарных лагеря отдыха с круглосуточным режимом работы, а именно детские оздоровительные лагеря «Эрзи», «Курорты Ингушетии» (на базе лечебно-оздоровительного комплекса «Армхи») и лагерь имени Комарова, а также Центр военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот». Всего отдохнут и оздоровятся 4,5 тыс. детей и подростков: около двух тысяч в указанных организациях и еще 2 460 — в 39 пришкольных лагерях дневного пребывания», — говорится в сообщении.

Как отметил министр труда и социального развития региона Хаджибекир Муталиев, путевки в детские лагеря отдыха и оздоровления предоставляются детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям-инвалидам и детям из малоимущих и неполных семей.

«Стоимость путевок в стационарные лагеря варьируется от 16 600 до 17 500 рублей, в школьные — около 4 000 рублей», — сообщил он.

Как отметил Фурсов, основная цель летней кампании заключается в создании условий для обеспечения активного интеллектуального, эмоционально насыщенного летнего отдыха и всестороннего развития личности ребенка и подростка на основе его вовлечения в общественно полезную, оздоровительную и досуговую деятельность.

По итогам встречи вице-премьер дал поручения профильным структурам по предоставлению автобусов, необходимых для перевозки детей.

В настоящее время в лагерях проводится акарицидная обработка, дератизационные, дезинфекционные и дезинсекционные мероприятия, а также текущие ремонтные работы и благоустройство прилегающих территорий.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Житель Ингушетии предстанет перед судом за убийство двоюродного брата
В краеведческом музее Ингушетии пройдет выставка «Воины Гиппократа»
Педагоги и школьники Ингушетии приняли участие во Всероссийском фестивале «Большая перемена»
Ингушский филиал РСЦ обменялся опытом с коллегами из Чеченской Республики
Житель Ингушетии впал в кому после нападения группы неизвестных
Обвиняемым в покушении на главу ЦПЭ МВД Ингушетии бизнесмену Полонкоеву, его сыну и племяннику продлили арест
Делегация Ингушетии принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме - 2021
«Единая Россия» предложила новые меры поддержки семей с детьми
Водитель столкнувшегося с поездом грузовика в Ингушетии грубо нарушил ПДД — РЖД
Участники флешмоба «Фото с флагом», приуроченного ко Дню Ингушетии, проявили креативность
Прокуратура Ингушетии потребовала закрыть 10 сайтов по продаже поддельных паспортов

Главное

Яндекс.Метрика

 