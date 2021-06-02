Детские лагеря Ингушетии готовятся к приему первой смены

Начало летней оздоровительной кампании 2021 года запланировано на 15 июня, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

«В кампании принимают участие 4 республиканских стационарных лагеря отдыха с круглосуточным режимом работы, а именно детские оздоровительные лагеря «Эрзи», «Курорты Ингушетии» (на базе лечебно-оздоровительного комплекса «Армхи») и лагерь имени Комарова, а также Центр военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот». Всего отдохнут и оздоровятся 4,5 тыс. детей и подростков: около двух тысяч в указанных организациях и еще 2 460 — в 39 пришкольных лагерях дневного пребывания», — говорится в сообщении.

Как отметил министр труда и социального развития региона Хаджибекир Муталиев, путевки в детские лагеря отдыха и оздоровления предоставляются детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям-инвалидам и детям из малоимущих и неполных семей.

«Стоимость путевок в стационарные лагеря варьируется от 16 600 до 17 500 рублей, в школьные — около 4 000 рублей», — сообщил он.

Как отметил Фурсов, основная цель летней кампании заключается в создании условий для обеспечения активного интеллектуального, эмоционально насыщенного летнего отдыха и всестороннего развития личности ребенка и подростка на основе его вовлечения в общественно полезную, оздоровительную и досуговую деятельность.

По итогам встречи вице-премьер дал поручения профильным структурам по предоставлению автобусов, необходимых для перевозки детей.

В настоящее время в лагерях проводится акарицидная обработка, дератизационные, дезинфекционные и дезинсекционные мероприятия, а также текущие ремонтные работы и благоустройство прилегающих территорий.