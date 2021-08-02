Детских писателей из Ингушетии приглашают к участию в конкурсе на соискание премии имени Корнея Чуковского

В этом году конкурс проходит в номинациях «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до 7 лет», «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от 8 до 12 лет», «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до 7 лет», «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте от 8 до 12 лет», «Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте до 7 лет», «Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте от 8 до 12 лет». Также все произведения, вошедшие в короткий список, будут участвовать в номинации «Лучшее произведение для детей по мнению читателей».

Победителя определит голосование читателей на сайте проекта «Активный гражданин».

На конкурс принимаются прозаические, поэтические, переводные произведения, а также сборники, изданные с января 2020 года по 2 апреля 2021 года. Все конкурсные издания должны иметь уникальный номер, идентифицирующий книгу (ISBN).

Прием заявок продлится до 16 августа. 16 сентября жюри огласит длинный список номинантов, а 20 октября — короткий. Далее до 5 ноября будет идти голосование за лучшее произведение для детей по мнению читателей, а 12 ноября, после подведения всех итогов, состоится церемония награждения победителей.