Конкурс

Детский ансамбль из Ингушетии стал лауреатом конкурса народного танца «Душа Народа»

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Детский хореографический ансамбль танца «Онгушт» Дома культуры сельского поселения Нижние Ачалуки Малгобекского района принял участие в Международном конкурсе народного танца «Душа Народа» и стал обладателем Гран-при.

Как сообщила пресс-служба администрации района, также ансамбль стал лауреатом первой степени в двух номинациях: народный танец и народный сценический танец.

Участие в фестивале, который прошел в городе Краснодаре, принимало более 150 коллективов из разных уголков страны. На конкурсе представляли народные танцы, кавказские танцы, народно-сценические танцы, трюки и акробатику, инструментальные постановки.

«Хореографические постановки ансамбля «Онгушт» были интересными и зажигательными. Жюри фестиваля-конкурса «Душа Народа» в полной мере оценило исполнительский талант нашего коллектива. Художественному руководителю ансамбля Саиду Катиеву вручили специальный приз «Лучший балетмейстер», отметив, что ингушский сценический танец был самой красивой постановкой народного танца. Также благодарственные письма были вручены балетмейстерам Богатырёвым», — отметили в Доме культуры села Нижние Ачалуки.

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