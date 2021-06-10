Фестиваль

Детский ансамбль «Лоаман оаз» занял второе место в фестивале сценического искусства «Величие Кавказских гор»

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Детский хореографический ансамбль «Лоаман оаз» стал призером международного фестиваля-конкурса сценического искусства «Величие Кавказских гор», проходившего в чеченском городе Аргун, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Ансамбль из сельского поселения Мужичи впервые участвовал в столь представительном культурном форуме, в котором соперничали 13 хореографических коллективов из Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Дагестана и Чечни. Тем не менее юные ингушские танцоры удостоились диплома второй степени и получили в награду кубок.

«Необходимо отметить большой личный вклад художественного руководителя Республиканского дома народного творчества Аси Абдурзаковой в подготовку нашего коллектива к публичным выступлениям», — подчеркнул руководитель ансамбля Осман Итазов.

По его словам, коллектив готовится выступить в международном фестивале фольклора и традиционной культуры «Горцы», который пройдет в Дагестане с 28 июня по 5 июля.

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