Фестиваль

Детский хореографический ансамбль «Онгушт» представляет Ингушетию на фестивале «Хрустальный дельфин»

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Детский хореографический ансамбль «Онгушт» представляет Ингушетию на международном фестивале-конкурсе «Хрустальный дельфин», который проходит в Туапсе с 11 по 18 августа, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Коллектив из сельского поселения Нижние Ачалуки Малгобекского района подготовил на конкурс два разножанровых номера, это «Молодежный танец» и новая постановка «Вайнахский эпос».

«Хореографические постановки ансамбля «Онгушт» весьма интересны и зажигательны. Думаем, что и жюри фестиваля-конкурса «Хрустальный дельфин» в полной мере оценит исполнительский талант нашего коллектива», — отметили в пресс-службе РДНТ.

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