Детский хореографический ансамбль «Онгушт» представляет Ингушетию на фестивале «Хрустальный дельфин»
Детский хореографический ансамбль «Онгушт» представляет Ингушетию на международном фестивале-конкурсе «Хрустальный дельфин», который проходит в Туапсе с 11 по 18 августа, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.
Коллектив из сельского поселения Нижние Ачалуки Малгобекского района подготовил на конкурс два разножанровых номера, это «Молодежный танец» и новая постановка «Вайнахский эпос».
«Хореографические постановки ансамбля «Онгушт» весьма интересны и зажигательны. Думаем, что и жюри фестиваля-конкурса «Хрустальный дельфин» в полной мере оценит исполнительский талант нашего коллектива», — отметили в пресс-службе РДНТ.