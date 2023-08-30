Детям из 35 семей «Помогли пойти учиться» полицейские горного района Ингушетии

В преддверии Дня знаний инспектор ПДН капитан полиции Эсет Льянова совместно с госавтоинспектором лейтенантом Зелимханом Ахриевым и участковым уполномоченным старшим лейтенантом Зурабом Хутиевым посетили 35 семей и вручили ребятам рюкзаки со школьными принадлежностями.

Правоохранители провели профилактические беседы с родителями школьников, а также интересовались проблемами, с которыми они сталкиваются при подготовке детей к новому учебному году. Они пожелали ребятам учиться на «хорошо» и «отлично».

«Лучшей наградой полицейским за доброе дело были радостные улыбки детей», — отметили в пресс-службе ведомства.

Всероссийская акция «Помоги пойти учиться» направлена на помощь многодетным и малообеспеченным семьям, у которых бывают трудности с подготовкой детей в школу.