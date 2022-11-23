Детям медиков, погибших из-за COVID-19, могут предоставить бюджетные места в вузах вне конкурса

Соответствующий проект поправок в Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» внесен в Госдуму на рассмотрение.

Авторы проекта предлагают предоставить особое право указанной категории граждан на зачисление на обучение по программам бакалавриата и специалитета в пределах установленной квоты за счет соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также право на прием на подготовительные отделения федеральных вузов на обучение за счет федерального бюджета.

По мнению депутатов, прием в вузы в пределах установленной квоты детей погибших медиков практически не ухудшит положение других категорий абитуриентов, имеющих такое право. На данный момент установлена смерть 1100 медработников от инфицирования коронавирусной инфекцией при исполнении ими трудовых обязанностей. По данным ФСС России, на их иждивении находились 333 несовершеннолетних.