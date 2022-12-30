Детям участников СВО в городе Карабулаке Ингушетии передали сладкие подарки

Сладкие наборы для юных жителей города передали из регионального правительства, а непосредственно раздачу организовали сотрудники мэрии.

Представители администрации Карабулака поздравили семьи бойцов с наступающим праздником, пожелав им благополучного возвращения родных с фронта.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что национальный фонд развития республики, созданный по инициативе Главы региона Махмуд-Али Калиматова и куда он отчисляет часть своей зарплаты, выделил средства на покупку 1 тыс. подарков для детей мобилизованных и участников СВО на Украине.