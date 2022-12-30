Новый год

Детям участников СВО в городе Карабулаке Ингушетии передали сладкие подарки

0

В Карабулаке детям военнослужащих и мобилизованных граждан, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, вручили новогодние подарки.

Сладкие наборы для юных жителей города передали из регионального правительства, а непосредственно раздачу организовали сотрудники мэрии.

Представители администрации Карабулака поздравили семьи бойцов с наступающим праздником, пожелав им благополучного возвращения родных с фронта.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что национальный фонд развития республики, созданный по инициативе Главы региона Махмуд-Али Калиматова и куда он отчисляет часть своей зарплаты, выделил средства на покупку 1 тыс. подарков для детей мобилизованных и участников СВО на Украине.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В селе Долаково Ингушетии устраняют прорывы водопровода
«Единая Россия» объявила конкурс «Лучший зимний двор России»
В Ингушетии прошел всероссийский экологический форум «Вызовы нового времени»
Судебные приставы Ингушетии передали детям с ОВЗ новогодние подарки
Более 3 тыс. жителей Ингушетии приняли участие в онлайн-зачете по финансовой грамотности
В городе Сунже Ингушетии стартовала акция «Полицейский Дед Мороз»
Энергетики призвали жителей Ингушетии соблюдать правила безопасности в праздничные дни
Дети военнослужащих из Малгобекского района Ингушетии получили подарки
Почетного звания удостоен руководитель комитета по спорту и туризму Малгобекского района
В Ингушетии вручили жилищные сертификаты двум семьям из Херсонской области
Гран-при кинофестиваля «Золотая башня» в Ингушетии завоевал художественный фильм «Небо»

Главное

Яндекс.Метрика

 