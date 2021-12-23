Девочка, попросившая обувь в качестве новогоднего подарка, получит от Главы Ингушетии комплекты зимней и летней одежды

«Давайте уделим особое внимание семье Арсамаковых. Это не просьба, это крик души у ребенка. Тем более, сейчас зима и мы не можем позволить девочке мерзнуть», — призвал Калиматов.

Всего, принимавший участие в акции «Елки желаний», руководитель субъекта выбрал семь елочных шаров с пожеланиями детей.

Так, четырехлетний Абдуллах Добриев попросил велосипед. Магомед-Амир Султыгов описал свою мечту о синтезаторе. Хадижа Ажигова получит в подарок планшет, а Лидия Гиреева смартфон. Трехлетний Абубакар Евлоев загадал желание о получении в подарок железной дороги. Мухаммад Евлоев мечтает о смарт-часах.

«Все семь желаний будут исполнены в краткий срок — подарки будут вручены лично Махмуд-Ади Калиматовым в течение недели», — отметили в пресс-службе Главы и правительства республики.

Всего на «Елку желаний» в здании администрации Главы Ингушетии повесили 82 шара. Руководители министерств, ведомств, муниципалитетов исполнят мечты ребят из многодетных и малоимущих семей, детей с ограниченными возможностями здоровья и тяжелыми заболеваниями.

«На Новый год дети ждут чудес, волшебства, исполнения мечты. Это, в первую очередь, детский праздник, и пусть как можно больше желаний сбудется у них в канун праздника. Мы, взрослые, должны об этом позаботиться и принять участие в осуществлении этих желаний. Тем более, что у родителей этих детей нет возможности исполнить даже самые их скромные мечты. Вы можете себе представить, какая это радость и для отца с матерью тоже», — отметил значимость мероприятия руководитель региона.