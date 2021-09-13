Девятиклассник из Назрани стал победителем этапа Международного шахматного фестиваля «Гран-при Черного моря»

Тренируется чемпион под руководством Магомета Эльжаркиева.

Отметим, что турнир «Амакс курорт «Орбита» — 2021» в рамках Международного фестиваля «Гран-при Черного моря» проходил в поселке Ольгинка Краснодарского края с 29 августа по 11 сентября. Состязания проводились в три этапа — шахматы, быстрые шахматы и блиц. Призовой фонд турнира составил 1 млн 150 тыс. рублей.