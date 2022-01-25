«Диалог» помогает развивать госпаблики Ингушетии

Как рассказал замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев, больше всего госорганов и госорганизаций представлено во «ВКонтакте» — почти 40 тыс. пабликов (57%), еще 14 тыс. — в «Одноклассниках» (20%).

«В зарубежных соцсетях госпабликов значительно меньше. На январь этого года у пабликов органов власти и бюджетных учреждений, по нашим оценкам, совокупно 55 млн подписчиков», — сказал Цепелев.

«Диалог» разработал свои рекомендации для госпабликов: паблик органа власти должен вестись живым и не бюрократическим языком, в нем должен быть качественный новостной и визуальный контент, в том числе короткие видеоролики. «Дополнительные баллы» госпаблику начисляются за проведение прямых трансляций ответственного чиновника или главы региона.

По мнению руководителя Центра управления регионом (ЦУР) Ингушетии Магомеда Мальсагова, на сегодняшний день социальные сети — это самый быстрый способ для населения обратиться к властям или узнать о деятельности того или иного ведомства.

«Нами уже проведено несколько обучающих семинаров-совещаний с пресс-секретарями органов власти, в ходе которых детально была разобрана работа в соцсетях. А также были даны рекомендации по улучшению работы с обращениями жителей в системе «Инцидент Менеджмент», — заявил Мальсагов.

Госпаблики — это страницы и сообщества региональных и муниципальных органов власти, министерств и бюджетных учреждений (больниц, поликлиник, детских садов, школ, вузов, домов культуры, музеев и т. д.) в основных соцсетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, Facebook. Они упрощают получение людьми социально важной информации. Например, в них можно узнать, какие выплаты положены вашей семье, что делать, если почувствовал симптомы коронавируса, или какой будет график работы детских секций в районном ФОКе.

Речь идет о компоненте платформы обратной связи между гражданами и государством. Одна из основных задач АНО «Диалог» — развитие этой связи, и по поручению Минцифры специалисты «Диалога» (в том числе в Центрах управления регионами), проводят обучение для администраторов пабликов, помогают оформлять страницы и продвигать их, работать с обращениями граждан.

Государственные паблики развиваются еще и в мессенджерах. В 2021 году в 10-ти пилотных регионах появились чат-боты региональных администраций.