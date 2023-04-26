«Диктант Победы» особенно важен для воспитания подрастающего поколения — Глава Ингушетии
27 апреля жители Ингушетии примут участие в международный исторический акции «Диктант Победы». Площадки организованы в 58 общеобразовательных организациях во всех городах и селах, а также на территории мемориального комплекса «Памяти и славы» города Малгобека.
Глава республики Махмуд-Али Калиматов считает, что подобные мероприятия важны для воспитания подрастающего поколения.
Руководитель субъекта напомнил, что сегодня активно предпринимаются попытки переписать историю России, обесценить славный путь, который прошла страна, достойно справившись с выпавшими ей тяжелыми испытаниями.
«Мы не должны этого допустить. Пока помним наше прошлое — мы живы, мы есть и будем. Самый большой вклад в победу в Великой Отечественной войне внесла наша страна. И самые большие жертвы понес советский народ. Мы не имеем права позволить забыть об этом. У России героическое прошлое и ингушский народ может гордиться, что является частью этой великой страны. И такие мероприятия как «Диктант Победы» особенно важны для воспитания подрастающего поколения», — цитирует Калиматова его пресс-служба.
Напомним, впервые акция прошла в Ингушетии в 2019 году. Тогда в ней приняли участие более 150 тыс. человек. В текущем году написать «Диктант Победы» будет возможно только в день проведения мероприятия. Основными темами станут: Сталинградская и Курская битвы, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда.
Все участники акции получат сертификаты участия, а набравших 25 баллов наградят дипломами финалистов. Зарегистрироваться для прохождения диктанта можно на официальном сайте https://диктантпобеды. рф/ .