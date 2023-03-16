«Диктант ЖКХ» написали школьники Ингушетии

Тестирование проводилось в рамках реализации проекта «Единой России» «Жители МКД» при поддержке федерального партийного проекта «Школа грамотного потребителя».

К акции также присоединились член генерального совета партии, председатель горсовета Назрани Юсуп Богатырев, заместитель председателя горсовета Ахмет-Хан Хамхоев, депутаты горсовета Али Гадиев и Хамзат Тумгоев. По их словам, «Диктант ЖКХ» — это просветительское мероприятие, с помощью которого все желающие могут проверить и улучшить свои знания в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии, проверить свои знания в сфере ЖКХ может любой желающий. До 14 апреля тест — именно так выглядит диктант, доступен на сайте https://life. er. ru/dictation. На прохождение отводится полчаса. Один участник может пройти тестирование неограниченное количество раз.