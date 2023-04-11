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Дилерский центр «Магас-Лада» в Ингушетии в месяц реализует в среднем 16 автомобилей

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Со времени открытия, августа 2021 года, дилерский центр «Магас-Лада» в Ингушетии реализовал 380 автомобилей. В среднем автосалон продает 16 автомобилей в месяц.

По словам руководителя регионального офиса концерна «АвтоВАЗ» Ахмеда Измайлова, наибольшим спросом у жителей пользуется «Лада Гранта», далее идут «Веста», «Ларгус» и «Нива». В бюджет республики за счет предпринимательской деятельности центра поступило более 4,5 млн рублей налогов.

«Мы значительно облегчили людям покупку автомобиля, открыв в Ингушетии автосалон по продажам такой популярной у нас в республике машины Лада разной модификации. Им не надо ехать для покупки в другой регион. Здесь же можно купить и запчасти. Кроме того, официальный представитель концерна — это статус, который вызывает доверие к продавцу. Также за неполных два года мы получили от центра хорошую налоговую прибыль в 4,5 млн рублей в региональный бюджет. Мы приветствуем таких предпринимателей и всегда рады оказать им необходимую помощь и поддержку», — отметил Глава республики Махмуд-Али Калиматов сообщает его пресс-служба.

В действующем автосалоне работают 10 человек. Управление концерна помогает обучать специалистов. Площадь здания центра составляет 1,2 тыс. квадратных метров, а земельного участка — 1 га. Представительство осуществляет продажу автомобилей и запчастей к ним под заказ. В дальнейшем, по словам руководителя центра Ахмеда Измайлова, будет организована система кредитования, страхования и оформления номерных знаков, а также гарантийное обслуживание.

«Соответственно, вырастут и продажи машин. Надеемся, что это простимулирует рост продаж до 70-80 единиц в месяц», — сказал он.

Отмечается также, что в Ингушетии планируется открыть еще один дилерский центр АвтоВАЗа. Это даст региону дополнительные рабочие места.

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