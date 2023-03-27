Диплом судебного пристава Ингушетии признан липовым

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Жителя Назрани будут судить за трудоустройство в УФССП с помощью подложного диплома, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Установлено, что мужчина 16 марта 2020 года при трудоустройстве на должность младшего судебного пристава предоставил в УФССП заявление о приеме его на службу вместе с нотариально заверенной копией подложного диплома», — сказал представитель надзорного ведомства.

Дело на 51-летнего мужчину завели по ч. 3 ст. 327 УК РФ по материалам прокурорской проверки. В ситуации будет разбираться столичный суд.

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