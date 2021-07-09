Директор Центральной школы искусств Ингушетии награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»
Директор Центральной школы искусств Ингушетии Зара Долакова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
Указ о награждении подписан Президентом страны Владимиром Путиным 22 апреля 2021 года.
Вручая медаль, министр культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов от лица творческой интеллигенции республики поздравил Зару Мухтаровну с высокой наградой и пожелал ей крепкого здоровья, удачи и новых творческих достижений.