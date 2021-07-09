Награждение

Директор Центральной школы искусств Ингушетии награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»

0

Директор Центральной школы искусств Ингушетии Зара Долакова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Указ о награждении подписан Президентом страны Владимиром Путиным 22 апреля 2021 года.

Вручая медаль, министр культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов от лица творческой интеллигенции республики поздравил Зару Мухтаровну с высокой наградой и пожелал ей крепкого здоровья, удачи и новых творческих достижений.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В домах культуры Ингушетии отметили праздник семьи
В Назрани проводятся работы по высадке цветов
Команды Ингушетии стали победителями всероссийских соревнований «Школа безопасности»
Ингушский футбольный клуб «Ангушт» на своём поле обыграл «Динамо-Дагестан»
За поддельный сертификат о вакцинации против Covid-19 предусмотрена уголовная ответственность — МВД Ингушетии
Ингушский дзюдоист Хамзат Хамхоев стал бронзовым призёром спартакиады Вооружённых сил России
В Минздраве Ингушетии в очередной раз призвали граждан привиться от коронавируса
Правительство России предлагает разрешить фермерам продавать свои товары на принадлежащих им участках
В Ингушетии следователем проводится проверка после обнаружения тела мужчины
В Ингушетии за сутки зарегистрирован 41 новый случай заражения Covid-19
По поручению Главы Ингушетии осуществляется комплексный ремонт дороги в сельском поселении Кантышево

Главное

Яндекс.Метрика

 