Директор Центральной школы искусств Ингушетии награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»

Указ о награждении подписан Президентом страны Владимиром Путиным 22 апреля 2021 года.

Вручая медаль, министр культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов от лица творческой интеллигенции республики поздравил Зару Мухтаровну с высокой наградой и пожелал ей крепкого здоровья, удачи и новых творческих достижений.