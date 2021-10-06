Поздравление

Директор филиала «Ингушэнерго» поздравил с профессиональным праздником своего первого учителя

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Исполняющий обязанности директора филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев поздравил с профессиональным праздником своего первого учителя — Марем Хасмагомедовну Цечоеву.

Марем Хасмагомедовна — педагог с 28-летним стажем — преподает в начальных классах школы № 19 сельского поселения Сагопши Малгобекского района, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба компании «Россети Северный Кавказ».

«Чуткость, бескорыстие, умение видеть чужие беды и не оставаться равнодушной — вот главные черты моего первого наставника. Изо дня в день Вы учили нас мудрости, мужественности, честности — и с другими, и с собой, любви к родному краю. Вы преподали нам самую важную в мире науку — как быть настоящими людьми. Хочу, чтобы Вы всегда помнили, Вы нам дороги. Ваш авторитет неоспорим, сколько бы лет ни прошло. И это заслужено исключительной порядочностью, скромностью и трудом. Еще раз спасибо за все, — отметил Ислам Гандалоев. — Терпения и сил каждому наставнику. Заслуги педагога колоссальны. Именно от вашего мастерства и тепла сердец зависит, какое будущее мы построим. Помните, энергетики рядом».

За плечами учителя Марем Цечоевой — путевка в жизнь сотням выпускников.

«Сегодня мой главный подарок — Вы выросли достойным человеком. В этом есть и моя заслуга — след, который я оставила в Вашем сердце, — добрый, иначе бы он не привел Вас сюда спустя годы. Спасибо за эту радость», — отметила в свою очередь педагог.

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