Директор филиала Почты России в Ингушетии на встрече с журналистами подвел итоги года

«УФПС Ингушетии в течение последних лет совместно с руководством региона проведена огромная работа по модернизации, строительству и приведению в соответствие зданий и помещений почтовых отделений», — сказал на встрече Камбулат Сукиев. По его словам, самое важное в работе — это обеспечение хороших условий труда для сотрудников.

В текущем году введены в строй три новых отделения почты в городах Сунжа, Карабулак и сельском поселении Долаково. Они оснащены всем необходимым современным оборудованием. Осуществлён капитальный ремонт действующих почтовых объектов по линии федеральной программы «Модернизация сельских отделений «Почты России». В текущем году в программу попали отделения в Аки-Юрте, Новом Реданте и Джейрахе. В следующем году будут капитально отремонтированы 13 почтовых офисов. Отмечается, что Почте России выделено два помещения по 120 кв. м в жилых комплексах в Яндаре и 105-ом массиве Назрани. В регионе активно идет строительство новых микрорайонов, увеличивается население, а значит, нужны новые почтовые отделения.

Ежегодно УФПС доставляет клиентам письма, посылки, бандероли, принимает коммунальные платежи. Это самые востребованные на сегодняшний день услуги. Внедряются и новые услуги, цифровые сервисы, такие как ЭЗП (электронные заказные письма), ПЭП (простая электронная подпись), ЗОО (знаки онлайн-оплаты), ЭУ (электронные уведомления) и некоторые другие. Сотрудники регулярно проходят обучение, в том числе в онлайн-формате.

«Считаю, что да, почтовая связь полностью отвечает требованиям времени. Всегда отслеживаем качество обслуживания и стараемся улучшить сервис. Существенных жалоб и нареканий на нашу работу мы не фиксируем. Напоминаем нашим жителям, что внедрен сервис, благодаря которому население посредством мобильного приложения Почты России или звонка в кол-центр могут оценить работу любого отделения почтовой связи. Это позволит своевременно реагировать на отклонения в качестве обслуживания населения. Для нас клиент всегда прав», — подчеркнул Камбулат Сукиев. Он также напомнил о том, что продолжается до 15 декабря подписная кампания на первое полугодие следующего года.

Несмотря на трудности, связанные, например, с оттоком пенсионеров, которые переводят выплаты на карты, почтовые отделения республики продолжают плодотворную работу и добиваются хороших результатов в плане рентабельности, оказывая дополнительные услуги, в том числе и доставкой на дом, продажей канцелярских товаров, продуктов питания, которые имеют сертификаты качества.