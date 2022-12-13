Родной язык

Директор ИнгНИИ выступит на съезде учителей родных языков народов России

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Директор Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева профессор Нина Барахоева в составе делегации от республики  принимает участие во Всероссийском съезде учителей родных языков народов России, который проходит в Москве 13-14 декабря, сообщила пресс-служба учреждения.

В рамках мероприятия, организованного Министерством просвещения России, Барахоева выступит с докладом «Социолингвистический портрет региона на примере Республики Ингушетия».

Съезд собрал более 280 участников из 75 регионов России. В нем принимают участие специалисты региональных и муниципальных органов управления образованием, учителя школ, колледжей и организаций дополнительного профессионального образования.

Участники обсудят стратегические задачи преподавания родных языков народов страны на современном этапе и особенности работы по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам по предметным областям «Родной язык и родная литература», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», а также подготовят предложения по совершенствованию Концепции преподавания родных языков народов России.

На мастер-классах учителя продемонстрируют инновационные технологии преподавания родных языков, в том числе с использованием цифровых решений, представят методики воспитательной работы в поликультурной образовательной среде.

По итогам съезда будет подготовлен электронный сборник выступлений участников.

Оператором съезда является Федеральный институт родных языков народов России.

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