Мошенничество

Директор коммерческой организации при строительстве ДОУ в Ингушетии присвоил более 15 млн руб.

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32-летний директор коммерческой организации при строительстве ДОУ присвоил более 15 млн рублей, сообщил газете «Ингушетия» информированный источник в силовых структурах.

По его словам, руководитель ООО «Стройарсенал» заключил с Минстроем республики государственный контракт на строительство детского сада в прибрежно-парковой зоне города Магаса, в рамках нацпроекта «Демография»

Мужчина составил документы, в которые умышленно внес заведомо ложные сведения об объеме и стоимости выполненных работ и использованных материалов.

Из республиканского бюджета заказчиком на расчетные счета коммерческой фирмы произведена оплата, в том числе на сумму более 15 млн рублей за фактически невыполненные работы. Таким образом причинен ущерб бюджету России в особо крупном размере.

Следственными органами республики в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

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