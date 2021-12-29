Директор краеведческого музея Ингушетии Магомет Сагов награжден грамотой Российского союза ветеранов
Директор Ингушского государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова награжден грамотой Российского союза ветеранов, сообщила пресс-служба музея.
Магомет Сагов отмечен за добросовестный и безупречный труд, активное развитие музейной деятельности, плодотворную работу по сохранению культурного наследия Ингушетии.
Грамоту вручил председатель Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов» генерал армии М. А. Моисеев.