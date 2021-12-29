Директор краеведческого музея Ингушетии Магомет Сагов награжден грамотой Российского союза ветеранов

0

Директор Ингушского государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова награжден грамотой Российского союза ветеранов, сообщила пресс-служба музея.

Магомет Сагов отмечен за добросовестный и безупречный труд, активное развитие музейной деятельности, плодотворную работу по сохранению культурного наследия Ингушетии.

Грамоту вручил председатель Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов» генерал армии М. А. Моисеев.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Судебные приставы Ингушетии в преддверии Нового года навестили воспитанников дома-интерната
Волонтеры-медики Ингушетии рассказали школьникам, как обезопасить себя от простудных заболеваний
Махмуд-Али Калиматов около двух часов общался с коллективом газеты «Ингушетия»
В Национальной библиотеке Ингушетии прошел цикл мероприятий «Мир без наркотиков»
Первый детский сад на 120 мест открылся в отдаленном селе Вежарий-Юрт Ингушетии
Долгострой — психоневрологический диспансер в ингушском Плиево сдадут до конца 2021 года
Минстрой Ингушетии исполнит новогоднее желание двух детей в рамках акции «Елка желаний»
В домах культуры Назрановского района Ингушетии прошли мероприятия антитеррористической направленности
Энергетики выдали более 5,7 МВт мощности новым образовательным учреждениям Ингушетии
В Малгобекском районе наградили лучших работников домов культуры муниципалитета
В гимназии Назрановского района учащимся рассказали об обычаях и традициях ингушского народа

Главное

Яндекс.Метрика

 