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Директор краеведческого музея Ингушетии представил республику на форуме, посвященном битве за Кавказ

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Директор Ингушского государственного музея краеведения Магомед Сагов представил республику на международном научно-практическом форуме «Единство и братство народов Кавказа — решающий фактор победы в битве за Кавказ», который прошел в Пятигорске в музейно-выставочном комплексе «Россия — моя история», сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Мероприятие, приуроченное к 80-летию начала Великой Отечественной войны и к Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ, объединило ученых, работников музеев и архивов, краеведов, общественных деятелей, представителей власти и молодежь из России, Армении, Азербайджана, Абхазии, Ингушетии и Чехии.

Магомед Сагов выступил в качестве председателя регионального отделения Российского военно-исторического общества в Ингушетии с докладом «Вопрос противодействия фальсификации истории Второй мировой войны».

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