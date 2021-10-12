Директор краеведческого музея Ингушетии представил республику на форуме, посвященном битве за Кавказ
Директор Ингушского государственного музея краеведения Магомед Сагов представил республику на международном научно-практическом форуме «Единство и братство народов Кавказа — решающий фактор победы в битве за Кавказ», который прошел в Пятигорске в музейно-выставочном комплексе «Россия — моя история», сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
Мероприятие, приуроченное к 80-летию начала Великой Отечественной войны и к Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ, объединило ученых, работников музеев и архивов, краеведов, общественных деятелей, представителей власти и молодежь из России, Армении, Азербайджана, Абхазии, Ингушетии и Чехии.
Магомед Сагов выступил в качестве председателя регионального отделения Российского военно-исторического общества в Ингушетии с докладом «Вопрос противодействия фальсификации истории Второй мировой войны».