Мемориал

Директор Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» посетил Госархив Ингушетии

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В Государственной архивной службе Ингушетии с рабочим визитом побывали директор Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Григорий Бысюк и член Общественной палаты Российской Федерации — руководитель РО ООД «Поисковое движение России» в Чеченской Республике Иса Сардалов.

В ходе встречи были обсуждены вопросы о проведении совместной научно-исследовательской работы по установлению судеб погибших и пропавших без вести уроженцев и призывников из Чечено-Ингушской АССР, принимавших участие в обороне Брестской крепости от захвата немецко-фашистскими захватчиками.

«Благодаря той огромной работе, которую провел в свое время известный чеченский писатель Халид Ошаев, на сегодняшний день мы располагаем данными на около четырехсот уроженцев и призывников из ЧИАССР, которые на момент начала Великой Отечественной войны проходили службу в РККА в гарнизоне Брестской крепости», — рассказал Сардалов.

Однако, по его словам, практика показывает, что одних усилий рядовых исследователей недостаточно, назрела необходимость поставить данную работу на государственном уровне

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