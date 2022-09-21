Директор Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» посетил Госархив Ингушетии

В ходе встречи были обсуждены вопросы о проведении совместной научно-исследовательской работы по установлению судеб погибших и пропавших без вести уроженцев и призывников из Чечено-Ингушской АССР, принимавших участие в обороне Брестской крепости от захвата немецко-фашистскими захватчиками.

«Благодаря той огромной работе, которую провел в свое время известный чеченский писатель Халид Ошаев, на сегодняшний день мы располагаем данными на около четырехсот уроженцев и призывников из ЧИАССР, которые на момент начала Великой Отечественной войны проходили службу в РККА в гарнизоне Брестской крепости», — рассказал Сардалов.

Однако, по его словам, практика показывает, что одних усилий рядовых исследователей недостаточно, назрела необходимость поставить данную работу на государственном уровне