Выборы

Директор музея краеведения Ингушетии призвал избирателей проголосовать за достойных кандидатов

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Директор государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова Ингушетии Магомед Сагов одним из первых реализовал свое конституционное право в первый день голосования на выборах депутатов Госдумы и Народного собрания республики.

Он призвал жителей региона прийти на избирательные участки и проголосовать за достойных кандидатов.

«Выборы — очень значимое общественно-политическое событие. От того, насколько активно мы будем проявлять свою гражданскую позицию, зависит дальнейшее повышение качества жизни жителей страны и нашей республики, поэтому я пришел на выборы с семьей, со своими родственниками», — отметил Сагов.

Как ранее сообщалось, в 8 часов утра в Ингушетии открылись все 137 избирательных участков. Всего в республике около 231 тыс. избирателей, почти 5 тыс. из них будут голосовать впервые.

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