Директор Национальной библиотеки Ингушетии награждена дипломом Российского комитета программы ЮНЕСКО

Награда за большой вклад в продвижение и развитие данной программы и проведение межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы сохранения родного языка в языковой политике региона» была вручена в ходе конференции, которая на днях состоялась в республике.

Награду вручил Евгений Кузьмин — заместитель председателя Межправительственного совета программы ЮНЕСКО «Информация для всех», руководитель рабочей группы ЮНЕСКО/ИФАП по сохранению языков и развитию языкового разнообразия в киберпространстве, председатель Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент Межрегионального центра библиотечного сотрудничества.