Награждение

Директор Национальной библиотеки Ингушетии награждена дипломом Российского комитета программы ЮНЕСКО

0

Директор Национальной библиотеки Ингушетии Радима Газдиева награждена дипломом Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех», сообщила пресс-служба НБРИ.

Награда за большой вклад в продвижение и развитие данной программы и проведение межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы сохранения родного языка в языковой политике региона» была вручена в ходе конференции, которая на днях состоялась в республике.

Награду вручил Евгений Кузьмин — заместитель председателя Межправительственного совета программы ЮНЕСКО «Информация для всех», руководитель рабочей группы ЮНЕСКО/ИФАП по сохранению языков и развитию языкового разнообразия в киберпространстве, председатель Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент Межрегионального центра библиотечного сотрудничества.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии предстанет перед судом майнер за хищение электроэнергии на сумму более 29 млн рублей
Ингушский дзюдоист Адам Цечоев вышел в финал юниорского первенства мира в Италии
Школьников сельского поселения Инарки Ингушетии призвали не вступать в группы, пропагандирующие терроризм
Воспитанники домов культуры Ингушетии проводят интересно и с пользой свое свободное время
В рамках проекта «Пушкинская карта» в летнем амфитеатре Назрани состоится вечер романса
В России обновились правила выезда детей за границу
Киностудия «Барханоев Прод» представила трейлер документально-художественного фильма «Наши герои»
Мадина Мартазанова подарила музею изобразительных искусств Ингушетии ковер ручной работы
«Россети Северный Кавказ» продолжают работу по предотвращению детского электротравматизма
В Ингушетии реализуется 80 мероприятий в рамках нацпроектов
Четыре человека с Covid-19 умерли в Ингушетии за сутки

Главное

Яндекс.Метрика

 