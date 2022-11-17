Директор НБ Ингушетии принимает участие в ежегодном совещании руководителей библиотек России

Мероприятие проходит в этом году с 16 по 17 ноября в Санкт-Петербурге. Организаторами форума выступают Министерство культуры РФ, Российская национальная библиотека и Российская государственная библиотека.

Основная тема — управление изменениями в реализации Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года. В рамках совещания проходит пленарное заседание, где звучат доклады ведущих специалистов библиотечного дела, а также круглые столы, торжественное подведение итогов Всероссийского конкурса «Библиотекарь года — 2022».

В дни проведения совещания в новом здании РНБ работает выставка «Библиотечный контекст 2022», где представлена продукция издательств, книготорговых организаций, агрегаторов информационных продуктов и услуг, фирм, производителей товаров и услуг для библиотек.

Также Радима Газдиева посетила выставки «Русские сезоны навсегда: к 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева» и «От Немана до Березины: к 210-летию Отечественной войны 1812 года».