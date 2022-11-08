Директор одного из госучреждений Ингушетии присвоил деньги умершего опекаемого
Правоохранители Ингушетии в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что директор одного из госучреждений республики присвоил денежные средства в размере 567 тыс. 800 рублей, принадлежащие опекаемому организацией гражданину, который умер в июле 2017 года.
Мужчина перевел указанные средства на лицевой счет возглавляемого им учреждения, обналичил и присвоил.
В действиях руководителя усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК России (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, с использованием своего служебного положения), сообщает пресс-служба МВД по региону.