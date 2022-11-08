МВД

Директор одного из госучреждений Ингушетии присвоил деньги умершего опекаемого

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Правоохранители Ингушетии в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что директор одного из госучреждений республики присвоил денежные средства в размере 567 тыс. 800 рублей, принадлежащие опекаемому организацией гражданину, который умер в июле 2017 года.

Мужчина перевел указанные средства на лицевой счет возглавляемого им учреждения, обналичил и присвоил.

В действиях руководителя усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК России (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, с использованием своего служебного положения), сообщает пресс-служба МВД по региону.

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