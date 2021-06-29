Директор РДНТ Ингушетии предложил коллегам из СКФО создать единый этнокультурный портал

Мероприятие, организованное в рамках IX Межрегионального фестиваля народного творчества СКФО «Кавказ — единая семья», состоялось в Республиканской национальной библиотеке имени Расула Гамзатова. В дискуссии приняли участие руководители учреждений культуры регионов Северного Кавказа, а также представители средств массовой информации, Гильдии межэтнической журналистики.

По мнению собравшихся, рекреационные ресурсы макрорегиона, в частности Ингушетии, Дагестана, Осетии, Кабардино-Балкарии, состоят не только из компонентов природной среды, уникальных архитектурных памятников, но и культурного потенциала, который может быть использован для привлечения туристов.

Открывая работу круглого стола, начальник Управления культуры Махачкалы Фарид Абалаев сказал, что одной из самых важных задач современности является сохранение уникальной этнокультуры, чему способствует создание этнопарков.

«Этнокультурные фестивали могут быть объектами современной туристской дестинации. Это принято во многих развитых странах, и мы сейчас активно осваиваем эту сторону нашей творческой жизни», — подчеркнул он.

Руководитель ингушского РДНТ Ильяс Евлоев отметил, что республики СКФО могут предложить туристам различные формы и услуги культурной программы, что способствует поддержанию и восстановлению физического и духовного здоровья человека.

«Если в весенне-летний сезон у нас будут по графику проходить этнокультурные фестивали, форумы, театрализованные реконструкции обрядов народов Кавказа, то потенциальные туристы, чей интерес обращен к нашим краям, будут строить свой маршрут, исходя из этой повестки», — считает он.

Для этого, по его мнению, нужно создать сценарные разработки, определить жанры и формы, посредством которых деятели культуры республик будут выражать свою самобытную, порой аутентичную культуру, обряды и традиции.

«Чтобы вести эту работу консолидированно, нужно создать единый портал или сайт, на котором будет вся информация о фестивальной деятельности, ориентированной на туристов, составить график этих мероприятий, чтобы желающий приехать мог рассчитать свое время, чтобы попасть, например, на праздник Тушоли в Ингушетии, а потом на Новруз в Дагестане и так далее. Сама природа подарила нам уникальные горы, башни, на фоне этих декораций любые праздники станут фееричными», — считает Евлоев.

Выступление Евлоева участники круглого стола взяли за основу при выработке итоговых предложений, среди которых было предложено запустить по аналогии с «Золотым кольцом России» автомобильный туристский маршрут «Семь звезд Кавказа», в рамках которого путешественники могли бы посетить все регионы Северного Кавказа и в каждом из них принять участие в масштабных этнокультурных мероприятиях.