Директор школы в Ингушетии подозревается в афере с «мертвыми душами» на 870 тыс. рублей

«В период с 2019 по 2022 года мужчина трудоустроил на работу в школу 15 граждан, которые фактически свои трудовые обязанности не исполняли. Зарплату присваивал подозреваемый», — рассказал собеседник.

По его словам, мужчина похитил почти 870 тысяч рублей.

Отмечается, что в отношении директора школы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК России (мошенничество).