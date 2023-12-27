Мошенничество

Директор школы в Ингушетии подозревается в афере с «мертвыми душами» на 870 тыс. рублей

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Директор одной из школ в городе Сунжа подозревается в мошенничестве с «мертвыми душами», сообщили газете «Ингушетия» в региональном МВД.

«В период с 2019 по 2022 года мужчина трудоустроил на работу в школу 15 граждан, которые фактически свои трудовые обязанности не исполняли. Зарплату присваивал подозреваемый», — рассказал собеседник.

По его словам, мужчина похитил почти 870 тысяч рублей.

Отмечается, что в отношении директора школы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК России (мошенничество).

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