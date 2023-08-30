Директор спортшколы «Ади Ахмад» удостоен звания заслуженного работника физкультуры Ингушетии

Директор спортивной школы «Ади Ахмад» удостоен почётного звания «Заслуженный работник физической культуры Республики Ингушетия». Также он получил благодарность от спортивного ведомства региона и Федерации спортивной борьбы республики.

Отмечается, что Белхороев выразил Харсиеву признательность за вклад в развитие спорта в регионе.