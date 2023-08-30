Награда

Директор спортшколы «Ади Ахмад» удостоен звания заслуженного работника физкультуры Ингушетии

0

Заместитель министра спорта Ингушетии, президент Федерации спортивной борьбы республики Руслан Белхороев вручил награду опытному наставнику молодежи Исе Харсиеву.

Директор спортивной школы «Ади Ахмад» удостоен почётного звания «Заслуженный работник физической культуры Республики Ингушетия». Также он получил благодарность от спортивного ведомства региона и Федерации спортивной борьбы республики.

Отмечается, что Белхороев выразил Харсиеву признательность за вклад в развитие спорта в регионе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии проверяют крупные предприятия на законность потребления электроэнергии
Голуби у пруда в Ингушетии погибли из-за теплового стресса в жару
В Назрановском районе Ингушетии прошла церемония вручения VIII премии «Лучший ученик года»
В заброшенном МКД в Ингушетии нашли труп мужчины
Ингушский единоросс Юсуп Богатырев принял участие в акции «Собери ребенка в школу»
В трех городах Ингушетии заработают площадки по обучению подростков IT-технологиям
Премьер-министр Ингушетии поздравил жителей Карабулака с днем города
Пенсионеру из Ингушетии выплатили 195 тыс. рублей после вмешательства прокуратуры
Оперативный штаб в Ингушетии призывает граждан к бдительности в День знаний
Отказаться от биометрии можно в любой момент — правительство Ингушетии
В столице Ингушетии проверили готовность избирательных участков к выборам

Главное

Яндекс.Метрика

 