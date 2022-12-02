Директор Сунженского РДК приняла участие во встрече, состоявшейся в Совете Федерации

Председатель Совета Федерации Федерального собрания Валентина Матвиенко встретилась с руководителями центров народного творчества, домов и дворцов культуры, деятелями культуры и искусства. Мероприятие было посвящено подведению итогов Года культурного наследия народов России.

Матвиенко подчеркнула, что народная культура формирует цивилизационный код общества и играет ключевую роль в сохранении национальной идентичности. В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия и популяризации народного искусства.

«Отрадно отметить, что министр культуры России Ольга Борисовна Любимова и Валентина Ивановна Матвиенко уделяют особое внимание поддержке и развитию сельских домов и дворцов культуры. По их словам, именно на эти культурные учреждения приходится основная работа по сохранению и популяризации народного творчества и культурного наследия», — рассказала Айшат Матиева.

Также была затронута тема сбережения языкового многообразия России. Важным достижением, по мнению главы Совета Федерации, стало проведение федеральной олимпиады школьников по родным языкам и литературе, которая постепенно расширяет свои возможности.

«Валентина Матвиенко обратила внимание на важность решения кадровых вопросов в сфере народного творчества и культуры и предложила совместными усилиями Федерального собрания и Правительства РФ ускорить реализацию проекта «Земский работник культуры», — добавила Матиева.