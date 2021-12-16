Директора центра соцобслуживания в Ингушетии оштрафовали за нарушения при госзакупках

«Установлено, что в 2020 году план финансово-хозяйственной деятельности ГБУ «РЦСОГПВиИ» утвержден 9 января 2020 года, тогда как план-график закупок утвержден только 6 февраля 2020 года, то есть с нарушением сроков на 10 дней, а в 2021 году план-график закупок вовсе не утверждался. По результатам проведенной проверки прокуратурой г. Назрани в отношении директора данного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении», — сказал собеседник.

По его словам, постановлением Комитета государственного финансового контроля республики ему назначен штраф в размере 5 тыс. рублей.