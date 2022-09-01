Директора ГУП в Ингушетии будут судить за хищение свыше 2,2 млн рублей

«По версии следствия, мужчина в 2009 году, являясь директором ГУП «Боахам», подготовил фиктивные документы, содержащие ложные сведения о выполнении различных субподрядных работ коммерческой организацией. Указанное предприятие в 2015 году было признано банкротом и имущество его распродано. После реализации имущества в 2020 году денежные средства на общую сумму более 2,2 млн рублей были перечислены на подконтрольные ему счета», — говорится в сообщении.

В последующем с похищенными денежными средствами он осуществил ряд операций, направленных на придание им легального вида, фактически перечислив их на счета своих близких родственников.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере), частью 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств).

Уголовное дело направлено в Магасский районный суд республики для рассмотрения по существу.