Директора Сунженского РДК поздравили с 40-летием ее работы в сфере культуры

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Сунженский районный дворец культуры посетили представитель ингушской диаспоры в Карелии Махмед Матиев, депутат горсовета и председатель комитета по экологии Багаудин Чабиев и экс-министр культуры республики Темерлан Дзейтов.

Гости ознакомились с работой коллектива, организацией танцевальных и вокальных кружков. Обсудили планы по дальнейшему развитию творческого процесса и высказали свое мнение и видение по тем или иным вопросам.

Особое внимание гости уделили директору РДК Айшат Матиевой. Подчеркнув ее бесценный вклад в организацию многочисленных мероприятий в районе и республике, они зачитали поздравление от ингушской диаспоры в Карелии в связи с сорокалетием работы Матиевой в сфере культуры. Также Айшат Матиевой были вручены памятные ценные подарки.

Гости выразили свою уверенность в том, что и в дальнейшем коллектив Сунженского РДК сохранит высокую планку профессионального подхода к творческому процессу.

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