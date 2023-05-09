Почетное звание

Дислоцированной в Ингушетии артиллерийской бригаде присвоено почетное наименование «гвардейская»

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Дислоцированной в Ингушетии 291-й артиллерийской бригаде Президент России, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами страны Владимир Путин своим указом присвоил почетное наименование «гвардейская».

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, присвоить 291-й артиллерийской бригаде почетное наименование «гвардейская», — отмечается в указе.

291-я артиллерийская ордена Суворова бригада — тактическое соединение Сухопутных войск России, которое находится в составе 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. Пункт постоянной дислокации с 2011 года — сельское поселение Троицкое Сунженского района Ингушетии.

Военнослужащие бригады участвуют в специальной военной операции на Украине.

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