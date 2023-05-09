Дислоцированной в Ингушетии артиллерийской бригаде присвоено почетное наименование «гвардейская»

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, присвоить 291-й артиллерийской бригаде почетное наименование «гвардейская», — отмечается в указе.

291-я артиллерийская ордена Суворова бригада — тактическое соединение Сухопутных войск России, которое находится в составе 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. Пункт постоянной дислокации с 2011 года — сельское поселение Троицкое Сунженского района Ингушетии.

Военнослужащие бригады участвуют в специальной военной операции на Украине.