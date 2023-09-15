Диспансер для комплексной помощи людям с психическими расстройствами откроют в Ингушетии

«В конце 2023 года введут в строй новое здание психоневрологического диспансера. В нем будет функционировать отделение психосоциальной реабилитации, а также психиатрические отделения для обслуживания детского и взрослого населения в стационарных условиях», — сказала министр.

По её словам, предполагается создание службы комплексной помощи людям с психическими расстройствами.

Как отметила глава ведомства, 1,4% от общего количества населения Ингушетии страдает психическими расстройствами и расстройствами поведения. Все они состоят на учете и находятся под диспансерным наблюдением.

Согласно приказу федерального Минздрава в пяти медицинских организациях дополнительно развернуты и функционируют кабинеты психотерапевтов, медико-психологического консультирования и кабинеты медико-психологической помощи.

В 3-х районах и двух городах на базе центральных районных и городских больниц функционируют семь кабинетов психиатра, пять кабинетов психотерапевта, пять кабинетов медико-психологического консультирования и пять кабинетов медико-психологической помощи.