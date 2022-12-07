Мошенничество

Дистанционная мошенница из Дагестана похитила у жительницы Ингушетии 10 тыс. рублей

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В дежурную часть МВД по Ингушетии обратилась местная жительница с заявлением о том, что в мае этого года неустановленная женщина, используя страницу «salon_barbaletta» в популярной социальной сети, под предлогом продажи женской одежды, завладела ее денежными средствами в сумме 10 тыс. рублей.

Деньги заявительница перечислила на банковскую карту «продавщицы», которая, после перестала выходить на связь.

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по региону в ходе выезда в служебную командировку в Дагестан получили явку с повинной у гражданки, совершившей хищение. Деньги женщина успела потратить, сообщает пресс-служба ведомства.

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