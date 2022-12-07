Дистанционная мошенница из Дагестана похитила у жительницы Ингушетии 10 тыс. рублей

В дежурную часть МВД по Ингушетии обратилась местная жительница с заявлением о том, что в мае этого года неустановленная женщина, используя страницу «salon_barbaletta» в популярной социальной сети, под предлогом продажи женской одежды, завладела ее денежными средствами в сумме 10 тыс. рублей.