Дистанционная мошенница из Дагестана похитила у жительницы Ингушетии 10 тыс. рублей
В дежурную часть МВД по Ингушетии обратилась местная жительница с заявлением о том, что в мае этого года неустановленная женщина, используя страницу «salon_barbaletta» в популярной социальной сети, под предлогом продажи женской одежды, завладела ее денежными средствами в сумме 10 тыс. рублей.
Деньги заявительница перечислила на банковскую карту «продавщицы», которая, после перестала выходить на связь.
Сотрудники управления уголовного розыска МВД по региону в ходе выезда в служебную командировку в Дагестан получили явку с повинной у гражданки, совершившей хищение. Деньги женщина успела потратить, сообщает пресс-служба ведомства.