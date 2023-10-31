Дистанционные мошенники похитили у жительницы Ингушетии более 100 тыс. рублей
Неизвестные злоумышленники под видом сотрудников банка и правоохранителей похитили у местной жительницы свыше 100 тыс. рублей, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.
«С женщиной связались неизвестные и под предлогом блокирования личного кабинета на интернет-портале «Госуслуги» вынудили ее перевести на определенные абонентские номера денежные средства в общей сумме 108 тыс. рублей», — рассказал собеседник.
По его словам, неизвестные представлялись сотрудниками многофункционального центра (госуслуги), Центробанка, ФСБ России.
Отмечается, что в действиях мошенников усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК России (мошенничество).
По данному факту проводится проверка.