Мошенничество

Дистанционные мошенники похитили у жительницы Ингушетии более 100 тыс. рублей

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Неизвестные злоумышленники под видом сотрудников банка и правоохранителей похитили у местной жительницы свыше 100 тыс. рублей, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.

«С женщиной связались неизвестные и под предлогом блокирования личного кабинета на интернет-портале «Госуслуги» вынудили ее перевести на определенные абонентские номера денежные средства в общей сумме 108 тыс. рублей», — рассказал собеседник.

По его словам, неизвестные представлялись сотрудниками многофункционального центра (госуслуги), Центробанка, ФСБ России.

Отмечается, что в действиях мошенников усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК России (мошенничество).

По данному факту проводится проверка.

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