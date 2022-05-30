Мошенничество

Дистанционные мошенники прислали жительнице Ингушетии мусор вместо платья

0

В дежурную часть ОМВД России по городу Назрани на днях обратилась местная жительница с заявлением о том, что 26 апреля неустановленное лицо, представившееся продавцом интернет-магазина «Модный дом», под предлогом продажи женского платья, путем обмана, завладело принадлежащими ей денежными средствами в сумме свыше 5 тыс. рублей.

Деньги женщина перевела на банковский счет, указанный продавцом. Однако вместо заказанного и оплаченного платья заявительнице прислали мусор.

В действиях неустановленного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК России (мошенничество).

По данному факту проводится проверка.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Правительство России проиндексировало пенсии, прожиточный минимум и МРОТ на 10%
Несовершеннолетним понадобилась госпитализация после отравления угарным газом в Ингушетии
В Ингушетии обсудили проведение диспансеризации населения
В Ингушетии на пожаре спасено четверо детей
Судебный пристав из Ингушетии одержал победу на очередном турнире по пауэрлифтингу
В ДК Назрановского района состоится праздничный концерт к 30-летию Ингушетии
В Ингушетии проходит ЕГЭ по русскому языку
Ингушский футболист Зелимхан Бакаев уходит из «Спартака»
Ингушские вольники завоевали две золотые медали на первенстве России в Элисте
Ингушский тхэквондист стал победителем командного чемпионата России
Правоохранители Ингушетии изъяли незаконно хранившиеся боеприпасы

Главное

Яндекс.Метрика

 