Дистанционные мошенники прислали жительнице Ингушетии мусор вместо платья

В дежурную часть ОМВД России по городу Назрани на днях обратилась местная жительница с заявлением о том, что 26 апреля неустановленное лицо, представившееся продавцом интернет-магазина «Модный дом», под предлогом продажи женского платья, путем обмана, завладело принадлежащими ей денежными средствами в сумме свыше 5 тыс. рублей.