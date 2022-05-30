Дистанционные мошенники прислали жительнице Ингушетии мусор вместо платья
В дежурную часть ОМВД России по городу Назрани на днях обратилась местная жительница с заявлением о том, что 26 апреля неустановленное лицо, представившееся продавцом интернет-магазина «Модный дом», под предлогом продажи женского платья, путем обмана, завладело принадлежащими ей денежными средствами в сумме свыше 5 тыс. рублей.
Деньги женщина перевела на банковский счет, указанный продавцом. Однако вместо заказанного и оплаченного платья заявительнице прислали мусор.
В действиях неустановленного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК России (мошенничество).
По данному факту проводится проверка.