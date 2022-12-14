Мошенничество

Дистанционный мошенник, находясь тюрьме, выманил у жителя Ингушетии более 20 тыс. руб.

0

Ранее судимый 28-летний житель города Малгобека Ингушетии получил полгода тюрьмы за мошенничество через интернет, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Судом установлено, что злоумышленник, в марте этого года, отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии КБР, увидев объявление на интернет-сайте о необходимости приобретения компьютерной видеокарты, осуществил звонок на указанный номер телефона и предложил приобрести жителю региона товар за 21 400 рублей.

Введенный в заблуждение мужчина перечислил злоумышленнику на указанный им банковский счет денежные средства. Похищенными деньгами тот распорядился по своему усмотрению.

Приговором Малгобекского городского суда ему с учетом возмещения причиненного ущерба потерпевшему, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
На территории комплекса «Цори» в горной Ингушетии проводят берегоукрепительные работы
Председатель ВС Ингушетии Ибрагим Фаргиев назначен судьей Верховного суда России
В городе Назрани Ингушетии определили участки с повышенной опасностью возникновения ДТП
Художник Дауд Ахриев передал в дар музею ИЗО Ингушетии свои картины
Умерла первая и единственная ингушка доктор химических наук — Захидат Хасановна Султыгова
В Москве пройдут очередные игры за баскетбольный Кубок постпредства Ингушетии
С начала года не допущен въезд в Россию более 1 тыс. лиц причастных к терроризму — НАК
Жители трех микрорайонов столицы Ингушетии останутся без воды
В городе Карабулаке Ингушетии провели антикоррупционный урок для старшеклассников
Директор ИнгНИИ выступит на съезде учителей родных языков народов России
Более 14 МВт мощности выдали энергетики новым потребителям в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 