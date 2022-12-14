Дистанционный мошенник, находясь тюрьме, выманил у жителя Ингушетии более 20 тыс. руб.

Судом установлено, что злоумышленник, в марте этого года, отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии КБР, увидев объявление на интернет-сайте о необходимости приобретения компьютерной видеокарты, осуществил звонок на указанный номер телефона и предложил приобрести жителю региона товар за 21 400 рублей.

Введенный в заблуждение мужчина перечислил злоумышленнику на указанный им банковский счет денежные средства. Похищенными деньгами тот распорядился по своему усмотрению.

Приговором Малгобекского городского суда ему с учетом возмещения причиненного ущерба потерпевшему, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.