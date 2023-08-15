Мошенничество

Дистанционный мошенник оформил на жительницу Ингушетии кредит

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Жительнице Ингушетии во время использования «Платформы» и криптовалютной биржи Huobi с телефонного номера 991-283-33-84 через приложение «Скайп» позвонил незнакомый и представившись представителем первой программы предложил оформить кредит, но она отказалась.

Далее мужчина для прохождения верификации попросил скинуть данные банковской карты и продиктовать код подтверждения, который поступил на ее номер через СМС-сообщение. Перейдя в приложение «Сбербанк Онлайн», женщина обнаружила, что на ее имя оформлен кредит на сумму 776 193,61 рублей.

В действиях неустановленного лица, усматриваются признаки преступления, предусмотренные ч.3 ст.159 УК России (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), сообщил «Ингушетии» источник в правоохранительных органах республики.

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