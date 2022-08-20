Дистанционный мошенник выманил у жителя Ингушетии более 3,5 тыс. долларов США
В дежурную часть ОМВД России по городу Магасу обратился местный житель с заявлением о том, что он зарегистрирован в мировой электронной бирже «Бинанс» и на его счету находились денежные средства в размере 3 тыс. 588,29 долларов США.
19 августа он продал указанную валюту за 228 тыс. рублей неустановленному лицу, представившемуся Александром.
Покупатель должен был перечислить оплату на банковский счет заявителя. Однако, получив доллары, «Александр» оплату за них не перевел, связь с заявителем прервал.
По данному факту проводится проверка.