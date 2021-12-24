ДК сельского поселения Зязиков-Юрт Ингушетии награжден дипломом Всероссийского конкурса «Дом культуры. Новый формат»

Директор Государственного Российского дома народного творчества имени Поленова, профессор Тамара Пуртова, чья подпись стоит на дипломе, в телефонном разговоре поздравила руководителя ДК Зязиков-Юрт Тамару Чаниеву с наступающим Новым годом и пожелала «Выдоху» успехов.

«Нам захотелось вас поддержать. Обратить на себя внимание профессионального жюри 180 масштабных заявок из 81 субъекта РФ — это успех» — сказала она.

Напомним, студия художественного слова «Выдох» призвана возродить интерес к поэзии, научить понимать ее на глубинном уровне.