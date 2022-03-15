Для абонентов «Россети Северный Кавказ» запущено мобильное приложение «Свет онлайн»

Мобильное приложение доступно для жителей Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана, которые являются абонентами «Россети Северный Кавказ». Теперь с помощью удобного сервиса для смартфона можно заплатить за потребленную электроэнергию, проверить историю показаний и платежей, передать данные прибора учета.

После прохождения простой процедуры регистрации потребитель может в «личном кабинете» уточнить все данные о потреблении электроэнергии, включая номер и баланс лицевого счета. «Начисления и платежи», «История платежей», «История показаний» — это информационные разделы, позволяющие контролировать размер платежей за потребленную электроэнергию, ее расход, а также данные приборов учета.

Раздел «Внесение показаний» отвечает за передачу актуальных показателей счетчика в энергокомпанию. Функция «Квитанция» поможет создать платежный документ с текущим размером задолженности. С помощью раздела «Оплата счета» потребитель может произвести платеж за электроэнергию.

Приложение «Свет онлайн» уже доступно для скачивания на GooglePlay и AppStore, отметили в пресс-службе компании.