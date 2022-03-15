Инновации

Для абонентов «Россети Северный Кавказ» запущено мобильное приложение «Свет онлайн»

0

Во Всемирный день защиты прав потребителей, 15 марта, «Россети Северный Кавказ» запустила мобильное приложение «Свет онлайн». Сервис создан для удобного и оперативного взаимодействия потребителей-физических лиц с энергокомпанией.

Мобильное приложение доступно для жителей Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана, которые являются абонентами «Россети Северный Кавказ». Теперь с помощью удобного сервиса для смартфона можно заплатить за потребленную электроэнергию, проверить историю показаний и платежей, передать данные прибора учета.

После прохождения простой процедуры регистрации потребитель может в «личном кабинете» уточнить все данные о потреблении электроэнергии, включая номер и баланс лицевого счета. «Начисления и платежи», «История платежей», «История показаний» — это информационные разделы, позволяющие контролировать размер платежей за потребленную электроэнергию, ее расход, а также данные приборов учета.

Раздел «Внесение показаний» отвечает за передачу актуальных показателей счетчика в энергокомпанию. Функция «Квитанция» поможет создать платежный документ с текущим размером задолженности. С помощью раздела «Оплата счета» потребитель может произвести платеж за электроэнергию.

Приложение «Свет онлайн» уже доступно для скачивания на GooglePlay и AppStore, отметили в пресс-службе компании.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Юный борец из села Долаково успешно выступил на открытом межрегиональном турнире в Грозном
Мэр столицы Ингушетии и начальник Горского кадетского корпуса приняли участие в сборе гумпомощи
В лицее — детском саду столицы Ингушетии прошло мероприятие по профилактике наркомании среди молодежи
Роспотребнадзор по Ингушетии начал консультировать граждан в рамках Всемирного дня прав потребителей
В колледже в Ингушетии выявили нарушения антитеррористической безопасности
Заявки на подключение к электричеству и водоснабжению можно будет подать на портале госуслуг
Глава МВД по Ингушетии поздравил ветеранов и сотрудников с Днем образования органов внутренних дел региона
В Ингушетии задержан мужчина, обстрелявший односельчанина в ходе конфликта
На территории Назрановского района Ингушетии организован пункт питания для дальнобойщиков
Семьи с невысокими доходами в России получат выплаты на детей от 8 до 16 лет
В России стартует программа детского туристического кешбэка

Главное

Яндекс.Метрика

 