Для благоустройства сел в текущем году в Ингушетии выделено около 80 млн рублей

Об этом было сообщено на совещании в правительстве, под руководством вице-премьера Магомеда Евлоева.

По государственной программе комплексного развития сельских территорий в Малгобекском районе ведется строительство детского сада на 120 мест в сельском поселении Вежарий и газопровода в Новом Реданте. В сельском поселении Ляжги Джейрахского района возводится дом культуры, а в Назрановском районе идет комплексная компактная застройка Плиево.

Также обсуждался вопрос проведения регионального конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство Республики Ингушетия». Прием заявок от жителей, занимающихся натуральным производством на своих приусадебных участках, стартовал накануне и продлится до 30 июня.

По итогам проведения проекта к концу лета будут определены 13 подсобных хозяйств, добившихся лучших показателей в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции. Победитель получит 1 млн рублей, а общий призовой фонд — 2,3 млн рублей. Финансирование конкурса осуществляется из средств резервного фонда правительства Ингушетии.

Напомним, цель проведения конкурса — поддержка граждан, ведущих собственное хозяйство; повышение статуса подобной деятельности; формирование положительного образа труженика; популяризация опыта рационального использования земли; вовлечение населения в процесс самореализации и занятости в аграрном секторе и содействие развитию малого сельскохозяйственного бизнеса в республике, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.